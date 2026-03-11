Venga La Alegría | Programa 11 de marzo 2026 Parte 1 | Cristian Castro en el Auditorio Nacional, la campal en el Cetis 32 y mucho más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 11 de marzo 2026, parte 1: Todo sobre el concierto de Cristian Castro en el Auditorio Nacional, Maribel Guardia rompió el silencio sobre las declaraciones de Imelda Tuñón, Marjorie de Sousa revela que su hijo le hace escenas de celos, cómo hacer té e infusión de bugambilia, los experimentos de Inter ¿Neta?, un productor y amigo de Aracely Arámbula revela cómo son los hijos de la actriz y la celebración de cumpleaños de Cristián de la Fuente.

Además, Sergio Sepúlveda explicó Con Peras y Manzanas la campal del Cetis 32 y el asalto en el restaurante de Lomas de Chapultepec; cómo borrar tatuajes, lo que La Productora Dijo y jugamos Líneas Cruzadas. ¡Venga La Alegría!