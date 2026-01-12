Venga La Alegría | Programa 12 de enero 2026 Parte 2 | El Día de besar a un Pelirrojo, lo de Flor Rubio en el Sin Palabras y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 12 de enero 2026, parte 2: Margarita McKenzie ventiló los ‘kilitos de más’ de nuestros conductores, los últimos videos de Yeison Jiménez, lo más destacado del Exatlón, el reportaje de Lorena Della y estrenamos Que Venga el Retador. Además, la celebración del Día del Pelirrojo, los hilarantes momentos que nos regaló Flor Rubio en el Sin Palabras, los ‘crush pelirrojos’ de nuestros conductores, lo que revelaron en el No Estoy de Acuerdo y los mejores juegos.