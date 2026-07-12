“Te amamos": Jazmín y Flor lloran inconsolables tras la salida de Camila de MasterChef 24//7 este 12 de julio (VIDEO)

Esta noche del 12 de julio, Las Guapas del Barrio sufrieron una de las pérdidas más dolorosas para su grupo, pues durante el domingo de eliminación, fue Camila quien no logró permanecer en el reality, por lo que de inmediato, Flor y Jazmín no tardaron en agradecerle ante las cámaras su amistad y prometer que en cuanto salgan volverán a estar juntas.