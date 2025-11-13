Venga La Alegría | Programa 13 de noviembre Parte 2 | Lo más destacado del día en La Granja VIP, las emociones del Sin Palabras y más
Las imágenes del origen del conflicto entre Eleazar y ‘El Patrón’, los preparativos para Chef al Instante, el Sin Palabras, los mejores juegos y mucho más.
