En Exclusiva: Ivonne Montero se defiende de los malos señalamientos de Omar Suárez

En Exclusiva Ivonne Montero se defiende de las declaraciones del productor Omar Suárez quien recientemente la señaló de poco profesional debido a que se involucró aparentemente con un compañero de trabajo, así como dejar botada la puesta en escena donde participaba “El Sótano”. De igual modo, defendió a Aracely Arámbula de supuestos malos tratos que tuvo con la producción, ya que ella atravesó por lo mismo.