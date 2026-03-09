Venga La Alegría | Programa 9 de marzo 2026 Parte 1 | Celebridades, declaraciones y lo que dejó este 8M

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 9 de marzo 2026, parte 1: Imelda Tuñón reaparece en el 8M, se filtran polémicos videos sobre el caso del vocalista de Los Recoditos, las celebridades que marcharon en el 8M, Arturo Carmona le responde a Niurka defendiendo a su hija Melenie, todo sobre los olores vaginales y la receta del día. Además, Sasha Sokol y Ángela Aguilar alzan la voz en el 8M, un efectivo tratamiento contra las estrías, cómo se vivieron las marchas del 8M Con Peras y Manzanas, Freddy Ortega presenta Sueños de un Pseudoactor, el resumen del Exatlón y los ‘perdones’ y apapachos’ en las dinámicas de Margarita McKenzie. ¡Venga La Alegría!