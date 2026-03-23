Venga La Alegría | Programa 23 de marzo 2026 Parte 1 | Victoria Ruffo reacciona a su ‘muerte falsa’, Gabriel Soto le responde a Poncho de Nigris y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 23 de marzo 2026, parte 1: Maribel Guardia reveló cómo lleva la ausencia de su nieto, Marjorie de Sousa habla de su regreso al teatro musical, Gabriel Soto envía mensaje a Poncho de Nigris, Victoria Ruffo reaccionó a su ‘muerte falsa’, Gerardo Ortiz responde a los rumores de una supuesta relación amorosa con Ana Bárbara, celebramos el Día Mundial del Cachorro, la receta de camarones a la diabla, Chiquis revela por qué aún no vive en México y Marcelia Figueroa alza la voz por las polémicas que envuelven a su hermano Julián. Además, Sergio Sepúlveda explicó Con Peras y Manzanas la detención del desarrollador de Roblox, los fallecidos en la explosión por pirotecnia en San Luis Potosí y más. También, la pasarela de trajes de baño, el reportaje de Víctor Landeros, el resumen del Exatlón y celebramos el Día Mundial del Aprendizaje. ¡Venga La Alegría!