Luis David Horné: Así logró participar en ‘Como Agua para Chocolate’
Luis David Horné, actor de la serie ‘Como Agua para Chocolate’, reveló cómo ha logrado participar en grandes proyectos y una muy curiosa coincidencia.
¿Cómo prepararse para triunfar en el teatro y en las plataformas? Víctor Landeros recibió en Tocho Morocho a Luis David Horné, actor mexicano que ha conquistado las pantallas con proyectos de alto nivel como la serie ‘Como Agua para Chocolate’. ¡Ojo a las coincidencias que nos contó sobre los deportes y los papeles que ha interpretado!