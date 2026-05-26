Luis David Horné: Así logró participar en ‘Como Agua para Chocolate’

¿Cómo prepararse para triunfar en el teatro y en las plataformas? Víctor Landeros recibió en Tocho Morocho a Luis David Horné, actor mexicano que ha conquistado las pantallas con proyectos de alto nivel como la serie ‘Como Agua para Chocolate’. ¡Ojo a las coincidencias que nos contó sobre los deportes y los papeles que ha interpretado!