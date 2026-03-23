Venga La Alegría | Programa 23 de marzo 2026 Parte 2 | El polémico viaje en ambulancia de Natalia Jiménez, los mejores juegos y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 23 de marzo 2026, parte 2: El polémico viaje en ambulancia de Natalia Jiménez, Yael Duval recibe un inesperado revés legal, Pablo Montero explica el siniestro que sufrió rumbo al teatro, te mostramos cómo hacen la cruz para la procesión de Iztapalapa en Semana Santa 2026 y lo que provocó Margarita Mckenzie con sus 'áreas de oportunidad’. Además, jugamos Coordenadas y Sin Palabras. ¡Venga La Alegría!