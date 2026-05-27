Venga La Alegría | Programa 27 de mayo 2026 Parte 1 | Saskia da la cara por lo de Ludwika Paleta, la llamada de atención que recibió Carmen en MasterChef 24/7 y mucho más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 27 de mayo 2026, parte 1: Saskia da la cara tras la mención a Ludwika Paleta en el podcast sobre actos satánicos, Paco de la O preocupa por inquietante video, la reacción de Ninel Conde cuando su asistente ‘fritaba de más’, Eduardo Yáñez alza la voz por los vecinos de Tepito, los experimentos de Inter ¿Neta? y la receta de aguachile de manitas de puerco.

También, lo que reveló Ivonne Montero tras ser suegra, Lalo Mora rompe el silencio por las acusaciones del hijo de Ramón Ayala, un efectivo tratamiento de armonización facial y los mejores momentos de MasterChef 24/7 del 26 de mayo 2026. ¡Venga La Alegría!