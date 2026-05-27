Venga La Alegría | Programa 27 de mayo 2026 Parte 2 | Confesiones sobre la menopausia, los mejores juegos y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 27 de mayo 2026, parte 2: Arturo Carmona opina de la carrera de Alicia Villarreal, el reportaje de Tabata Jalil; los estragos por las lluvias en Puebla y CDMX, el robo millonario en Nuevo León y la recompensa por Ana Amelí; todo explicado Con Peras y Manzanas.

También, Flor Rubio y Luz Elena se sinceran sobre la menopausia, la buena obra de A Quien Corresponda y las predicciones de la ingeniería del destino. Además, jugamos Sin Palabras, La Productora Dijo y ¿Te Cae? ¡Venga La Alegría!