¡Conoce lo que te depara el futuro con ingeniería del destino!
¿Te preocupa lo que te depara el destino? Larisa Cárdenas, numeróloga y experta en ingeniería del destino, revela lo que el futuro tiene reservado para ti.
¿Te gustaría saber qué te depara el futuro? Mauricio Barcelata platicó con Larisa Cárdenas, numeróloga y coach de vida, para dar respuesta a preguntas que inquietan al público con base en sus conocimientos de ingeniería del destino. ¡Toma nota y no olvides poner acción para lograr todas tus metas!