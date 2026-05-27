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¡Conoce lo que te depara el futuro con ingeniería del destino!

¿Te preocupa lo que te depara el destino? Larisa Cárdenas, numeróloga y experta en ingeniería del destino, revela lo que el futuro tiene reservado para ti.

¿Te gustaría saber qué te depara el futuro? Mauricio Barcelata platicó con Larisa Cárdenas, numeróloga y coach de vida, para dar respuesta a preguntas que inquietan al público con base en sus conocimientos de ingeniería del destino. ¡Toma nota y no olvides poner acción para lograr todas tus metas!

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