Venga La Alegría | Programa 27 de noviembre Parte 2 | Sergio encara a Eleazar en La Granja VIP, el abultado marcador del Sin Palabras y más
La polémica con Sergio y Eleazar en La Granja VIP, las declaraciones de Heber en el Exatlón, el marcador de escándalo en el Sin Palabras y los mejores juegos.
Revive el programa completo de Venga La Alegría del 27 de noviembre, parte 2: La polémica con Sergio y Eleazar en La Granja VIP, las declaraciones de Heber sobre las leyendas del Exatlón, el abultado marcador del Sin Palabras, los mejores juegos y mucha diversión.
