Venga La Alegría | Programa 28 de mayo 2026 Parte 2 | La visita de Zuria Vega y Nacho Tahhan, los mejores juegos y mucha diversión

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 28 de mayo 2026, parte 2: Cecilia Toussaint alza la voz contra los chismes sobre la salud de Alejandro Marcovich, Zuria Vega y Nacho Tahhan regresan a Siete Veces Adiós y lo que nos espera en la Gran Final de Miss Alegría. Además, jugamos Desconectados, El Reto, Sin Palabras e Infiltra2. ¡Venga La Alegría!