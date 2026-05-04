Paulina Rubio LLEGA TARDE a la audiencia por la CUSTODIA definitiva de su hijo

Este lunes 4 de mayo de 2026 la cantante mexicana Paulina Rubio y Nicolás “Colate” se dieron cita en una Corte de Miami, Estados Unidos, para iniciar el juicio sobre la custodia de su hijo Andrea Nicolás, quien actualmente tiene 15 años. Sin embargo, la intérprete de “Y yo sigo aquí” llegó tarde en su primera cita con las autoridades, actos que podrían estar en su contra ante el juez.