¡Exclusiva! Hijos de presidentes y galanes poderosos, pero nunca ‘la otra’... Alejandra Ávalos revela cómo han sido sus pretendientes
Alejandra Ávalos recuerda el romance que vivió con Luis Miguel y revela que la han pretendido figuras públicas y poderosas. ¿Alguna vez fue ‘la otra’?
Luego de mostrar su preocupación por el estado de salud de Luis Miguel, Alejandra Ávalos recordó los bellos momentos que vivió en su romance con ‘El Sol’. Sin embargo, la consagrada actriz dejó claro que nunca le faltaron pretendientes y dejó claro que nunca fue ‘la otra’.