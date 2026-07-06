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"¿Y si sí nos mantenemos unidos como país?”, Las reflexiones que dejó la actuación de la Selección Mexicana, explicado Con Peras y Manzanas

Sergio Sepúlveda compartió su reflexión sobre lo que dejó la participación de la Selección Mexicana en el Mundial 2026; todo explicado Con Peras y Manzanas.

Lo que dejó la actuación de la Selección Mexicana y lo que se vivió antes, durante y después del México vs Inglaterra en la CDMX y en otros puntos del país; así lo explicó Sergio Sepúlveda Con Peras y Manzanas y compartió su reflexión sobre el impacto de la Selección en el país.

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