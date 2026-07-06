¿Control excesivo? ¡Cuidado! Esto dice la ciencia de las madres narcisistas
¿Cómo identificar conductas de madres narcisistas? La psicóloga Sophie Moctezuma explicó todo sobre los trastornos y las relaciones emocionalmente dañinas.
La relación con nuestra madre suele ser una de las más importantes en la vida; sin embargo, cuando está marcada por el control excesivo, puede tener un impacto en la forma en que nos relacionamos. La psicóloga Sophie Moctezuma nos acompañó para profundizar sobre las madres narcisistas, trastornos y relaciones emocionalmente dañinas.