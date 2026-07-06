"¡Roberto Tello se llevó cinco regalos!”, Yulianna Peniche asegura que ‘El Coreano’ le robó; ¿tomará acciones legales?
Yulianna Peniche no se guardó nada y aseguró que Roberto Tello ‘El Coreano’ le robó varios regalos de su fiesta de cumpleaños. ¿Tomará acciones legales?
Yulianna Peniche rompe el silencio sobre el supuesto robo de varios regalos durante su fiesta de cumpleaños y revela cómo descubrió lo que habría sucedido. ¿Emprenderá acciones legales contra Roberto Tello ‘El Coreano’? Esto fue lo que reveló la actriz.