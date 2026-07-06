“Es sentido común": Luis se queja de Michelle por su actitud en MasterChef 24/7 y Carmen le aconseja confrontarla

La actitud empalagosa de Michelle y Lancer en MasterChef 24/7 ya no está siendo tan agradable para Luis, en especial desde que empezaron a usar su cama para pasar tiempo juntos. Esto porque tal como le contó a Carmen y Daniela, no se siente cómodo porque siempre tiene que estarles pidiendo permiso para que lo dejen acostarse y no entiende cómo es que sus compañeros no consideran que hay veces en la que está cansado y lo que menos quiere es tener que ponerse a discutir con ellos.