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“No hubo violencia": Renata Notni y sus primeras declaraciones tras su ruptura con Diego Boneta

Renata Notni aclaró todo sobre su separación de Diego Boneta y dejó en claro que los videos que se han viralizado entre ellos se han salido de contexto, pues jamás hubo violencia entre ellos.

Después de 5 años de relación, Diego Boneta y Renata Notni decidieron terminar y hace poco hicieron pública la noticia de su ruptura. La actríz comentó que terminaron muy bien y siempre habrá cariño entre ellos, pues vivieron una relación muy bonita.

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