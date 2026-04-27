“No hubo violencia": Renata Notni y sus primeras declaraciones tras su ruptura con Diego Boneta
Renata Notni aclaró todo sobre su separación de Diego Boneta y dejó en claro que los videos que se han viralizado entre ellos se han salido de contexto, pues jamás hubo violencia entre ellos.
Después de 5 años de relación, Diego Boneta y Renata Notni decidieron terminar y hace poco hicieron pública la noticia de su ruptura. La actríz comentó que terminaron muy bien y siempre habrá cariño entre ellos, pues vivieron una relación muy bonita.