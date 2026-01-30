¿Llevaría el apellido Zedillo? Esto revela Nicolás, hijo de Erika Buenfil, tras la reciente buena relación con su padre

Nicolás, hijo de Erika Buenfil, compartió que la relación con su padre Ernesto Zedillo Jr., es cada vez más cercana. Por otro lado, Nicolás reveló ‘sin tapujos’ cómo vive su sexualidad de forma responsable, siempre con los consejos de su mamá. ¿Es celoso con su mamá? Esto confesó Nicolás Buenfil.