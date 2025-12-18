¡Adame ‘chulea’ a Flor Rubio y aconseja a Eleazar tras convertirse en finalista! Revive lo mejor de La Granja VIP
Alfredo Adame se convirtió en el segundo finalista tras vencer a Teo en el Duelo de Nominación y no dudó en aconsejar a Eleazar. ¿Quién para salvarse esta noche? ¡Ojo a lo que dijo el ‘Golden Boy’ de Flor Rubio! Revive lo mejor de La Granja VIP del 17 de diciembre 2025.