¿Mango petacón? Adame vuelve a ‘chulear’ a Flor Rubio y los granjeros se reencuentran en una cena especial en La Granja VIP

Con ‘ropita’ del ‘Golden Boy’, Adal Ramones y Kristal Silva desayunaron con los granjeros, quienes revelaron los pormenores de lo que sucedió en la reciente cena en La Granja VIP. Ojo al Duelo de Salvación, donde ‘El Patrón’ recibió una sanción y Teo se convirtió en el tercer finalista. Además, Adame volvió a retomar lo de Lola Cortés y no perdió oportunidad de asegurar que Flor Rubio era ‘un mango petacón’ en su juventud.