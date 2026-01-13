“Es un tema que le compuse a mi padre minutos antes de morir”, Sandra Montoya presenta su nuevo sencillo “Punto Final”

inklusion logo Sitio accesible
"Es un tema que le compuso a mi padre minutos antes de morir", Sandra Montoya presenta su nuevo sencillo "Punto Final"

Sandra Montoya abrió su corazón y presentó su nuevo sencillo “Punto Final”, un emotivo tema de lucha y dolor que le compuso a su padre minutos antes de morir.

La actriz, violinista y cantautora, Sandra Montoya nos visitó para platicarnos de su nuevo sencillo “Punto Final”, un tema de lucha y dolor que le compuso a su padre minutos antes de morir. Además, abrió su corazón y contó cómo lleva su reciente duelo.

