¡El reguetón evoluciona de la mano de Yandel! Así se vivió su concierto en la CDMX

Yandel, uno de los pioneros del género, sorprendió al mezclar la fuerza del perreo con la elegancia de la música clásica, acompañándose de una orquesta en vivo en la CDMX. Además de aquella gran sorpresa, Yandel invitó a su hijo Sour Beat y recordó a Wisin, con quien forjó una historia importante. ¡No pierdas detalle!