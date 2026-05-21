Venga La Alegría | Programa 21 de mayo 2026 Parte 2 | La visita de María Conchita Alonso, los mejores juegos y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 21 de mayo 2026, parte 2: Cynthia Klitbo reacciona al supuesto bullying de Ludwika Paleta hacia su sobrina, María Conchita Alonso revela sorpresas con Gilberto Santa Rosa y la Sonora Santanera, la buena obra de A Quien Corresponda y el altercado entre Luis y Ricardo en MasterChef 24/7. Además, jugamos Desconectados, El Reto, Sin palabras y Trivia Espectacular. ¡Venga La Alegría!