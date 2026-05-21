Venga La Alegría | Programa 21 de mayo 2026 Parte 1 | La verdad detrás de la destitución de Maribel Guardia como tutora, el nuevo romance de Cazzu y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 21 de mayo 2026, parte 1: Marco Chacón aclara la destitución de Maribel Guardia como tutora del hijo de Imelda Tuñón, Nagibe Abbud asegura que Imelda Tuñón es una cazafortunas; los turistas que irrumpieron en Chichén Itzá y la desaparición de Blanca Adriana, todo explicado Con Peras y Manzanas por Sergio Sepúlveda; el nuevo romance que tendría Cazzu con uno de sus bailarines, el estilista amigo de Fátima Bosch que agredió a Miss Venezuela Global 2025, las manualidades con Cecilio López y la receta de caldo de costilla.

También, el ‘guiño’ de Kunno a Emiliano Aguilar, el nuevo rostro que presume Dorismar y cómo votar por Michelle Lua o Ariana en Miss Alegría. Además, el cambio de imagen de El Escuadrón de la Belleza y el resumen con lo más destacado y los mejores momentos de MasterChef 24/7. ¡Venga La Alegría!