Venga La Alegría | Programa 21 de mayo 2026 Parte 1 | La verdad detrás de la destitución de Maribel Guardia como tutora, el nuevo romance de Cazzu y más
Marco Chacón aclara la destitución de Maribel Guardia como tutora del hijo de Imelda Tuñón, el nuevo romance que tendría Cazzu con uno de sus bailarines, el ‘guiño’ de Kunno a Emiliano Aguilar, los mejores momentos de MasterChef 24/7 y más. ¡Venga La Alegría!
Revive el programa completo de Venga La Alegría del 21 de mayo 2026, parte 1: Marco Chacón aclara la destitución de Maribel Guardia como tutora del hijo de Imelda Tuñón, Nagibe Abbud asegura que Imelda Tuñón es una cazafortunas; los turistas que irrumpieron en Chichén Itzá y la desaparición de Blanca Adriana, todo explicado Con Peras y Manzanas por Sergio Sepúlveda; el nuevo romance que tendría Cazzu con uno de sus bailarines, el estilista amigo de Fátima Bosch que agredió a Miss Venezuela Global 2025, las manualidades con Cecilio López y la receta de caldo de costilla.
También, el ‘guiño’ de Kunno a Emiliano Aguilar, el nuevo rostro que presume Dorismar y cómo votar por Michelle Lua o Ariana en Miss Alegría. Además, el cambio de imagen de El Escuadrón de la Belleza y el resumen con lo más destacado y los mejores momentos de MasterChef 24/7. ¡Venga La Alegría!