Conflictos, tensión y retos extremos: así se vivió MasterChef 24/7 este 20 de mayo
La cocina más famosa de México explotó con momentos que nadie esperaba entre los cocineros.
El 20 de mayo dejó una de las jornadas más intensas dentro de MasterChef 24/7. Los cocineros enfrentaron fuertes conflictos, diferencias dentro de los equipos y retos que llevaron la presión al límite. La competencia comenzó a mostrar quiénes realmente tienen la disciplina, el carácter y el talento necesario para permanecer en la mayor universidad culinaria de México. Entre tensión, emociones y mucho fuego, el día dejó claro que aquí solo los más preparados podrán avanzar.