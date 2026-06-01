"¡Sería mi mejor regalo!”, Maribel Guardia cumple 67 años y revela anhelados obsequios y deseos

Maribel Guardia inició su cumpleaños con un video muy especial que su fallecido hijo Julián Figueroa le grabó hace años y no descarta que en un futuro la vida le haga otro regalo muy especial: estar junto a su nieto José Julián. ¿Cuál fue el deseo de cumpleaños que pidió Maribel Guardia al soplar las velas de su pastel en cu cumpleaños 67? Checa lo que reveló la consagrada actriz.