¡No canta mal las rancheras! Así cantó David Bisbal “Amor Eterno” con mariachi
Por primera vez, David Bisbal cantó con mariachi un entrañable tema de Juan Gabriel durante un festival de radio. ¡No pierdas detalle de la gran interpretación!
David Bisbal deleitó a su público mexicano durante un festival de radio, donde, por primera vez, el cantante español cantó “Amor Eterno” acompañado de mariachi. Además, David Bisbal recordó un entrañable recuerdo que vivió con Cristian y Juan Gabriel y compartió una linda anécdota con ‘El Divo de Juárez’.