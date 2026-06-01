¡Nodal y Ángela Aguilar se coquetean y el público reacciona!

Christian Nodal se presentó con gran éxito en la Plaza de Toros México, donde más de 40 mil asistentes disfrutaron de una noche llena de música, emoción y muestras de amor junto a Ángela Aguilar, quien le dio su bendición y le deseó suerte y se mostró muy orgullosa de su esposo. ¡Ojo a la reacción del público ante las muestras de amor!