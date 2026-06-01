¡Nodal y Ángela Aguilar se coquetean y el público reacciona!
Durante su reciente presentación en la Plaza México, Christian Nodal y Ángela Aguilar se mostraron muy cariñosos, pero... ¿cómo reaccionó el público? Aquí los detalles.
Christian Nodal se presentó con gran éxito en la Plaza de Toros México, donde más de 40 mil asistentes disfrutaron de una noche llena de música, emoción y muestras de amor junto a Ángela Aguilar, quien le dio su bendición y le deseó suerte y se mostró muy orgullosa de su esposo. ¡Ojo a la reacción del público ante las muestras de amor!