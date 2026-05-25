Sin Filtro: Emiliano Aguilar le cantó “un tiro” a Arcángel: “Respeta a México, la neta eso estuvo demás”
Tras las polémicas palabras de Arcángel al pronunciarse a favor de la conquista española, el integrante de la dinastía Aguilar lo encaró por redes y señaló que no estuvo bien lo que dijo.
Tras las recientes declaraciones de Arcángel donde defendió de manera pública a España, señalando que, en su perspectiva, no existe ninguna deuda histórica que los obligue a ofrecer disculpas por todo el periodo colonial, Emiliano Aguilar salió a través de redes sociales a alzar la voz para enfrentarlo, ya que sus palabras estuvieron demás.