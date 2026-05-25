Efecto espejo: la ciencia explica por qué ‘lo que te choca te checa’ en tu relación de pareja

¿Has pensado que lo que más te molesta de tu pareja es algo que tú también haces? ¡No es casualidad! ¿Por qué tu relación es el reflejo de lo que ocurre en tu interior? La psicóloga Adriana González Martínez explicó todo lo que debes saber del efecto espejo. ¡Ojo a los cuatro principios de la ley espejo!