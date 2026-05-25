“Tal vez en el ‘tambo’ hiciera amigos”, Paco de la O estalla contra Gaby Platas y Malu Carreras
Mientras Paco de la O estalló tras las acusaciones que ha recibido por presunta violencia y reveló que ha sido ‘traicionado’, Malu Carreras habló del proceso
Paco de la O explotó durante una transmisión en vivo y, muy molesto, respondió a las acusaciones que han hecho en su contra Gaby Platas y Malu Carreras por presunta violencia. Por su parte, Malu Carreras rompió el silencio sobre cómo ha vivido el proceso por presunta violencia.