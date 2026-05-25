El chef Édgar Núñez está DECEPCIONADO de los cocineros de MasterChef 24/7 y los regaña en plena clase (VIDEO)

Luego del primer domingo de eliminación en MasterChef 24/7, el chef Édgar Núñez, uno de los “Maestros del fuego” se dio cuenta de que los cocineros siguen sin seguir los consejos que les ha dado y no dudó en regañarlos. Algunos de los peores errores fueron la falta de organización, los emplatado mal ejecutados y hasta una limpieza incorrecta con las herramientas que están usando para competir en la cocina más famosa de México.