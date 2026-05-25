Así fue el último adiós a Blanca Adriana; Con Peras y Manzanas
Familiares y amigos de Blanca Adriana le dieron el último adiós y Liliana Príncipe se deslinda del perturbador caso; todo explicado Con Peras y Manzanas.
Familiares y amigos de Blanca Adriana, quien perdió la vida tras acudir a una clínica de belleza, le dieron el último adiós en Puebla; mientras tanto, las autoridades siguen los rastros de los presuntos responsables del homicidio y Liliana Príncipe se deslindó del controversial caso. Todo explicado Con Peras y Manzanas.