inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

Eleazar y Kim Shantal. ¿Quién es el verdadero villano de La Granja VIP?

Analizamos todas las jugadas que los granjeros han hecho dentro de La Granja VIP. ¿Quién logrará llegar a la gran final?

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
La Granja VIP
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×