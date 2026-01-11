Freddy Show llega a Venga la Alegría Fin de Semana: nadie se salva del Golden Boy Alfredo Adame

El Freddy Show aterriza en Venga la Alegría Fin de Semana con un invitado que garantiza polémica: Alfredo Adame. Conocido como el Golden Boy, el actor se convierte en entrevistador para ajustar cuentas con Rey Grupero, Ferka, Jawy Méndez y Pedro Prieto, quienes no dudaron en criticarlo durante su paso por La Granja VIP.