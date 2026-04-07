“Me das miedo, me das asco”, Steff Loaiza explota contra el esposo de Kimberly Loaiza

Steff Loaiza explota y arremete sin filtro contra Juan de Dios Pantoja tras la hospitalización de la mamá de Kimberly Loaiza, a quien según Steff no se le ha apoyado como se dice. Juan de Dios Pantoja le respondió en redes sociales y Kimberly Loaiza ya fijó su postura. Aunque que Kenia Os quedó salpicada en la polémica, tuvo un gran gesto con la familia Loaiza. Aquí los detalles de la donación.