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“Me das miedo, me das asco”, Steff Loaiza explota contra el esposo de Kimberly Loaiza

Steff Loaiza explota y arremete sin filtro contra Juan de Dios Pantoja tras la hospitalización de la mamá de Kimberly Loaiza; aunque que Kenia Os quedó salpicada, tuvo un gran gesto con la familia Loaiza.

Steff Loaiza explota y arremete sin filtro contra Juan de Dios Pantoja tras la hospitalización de la mamá de Kimberly Loaiza, a quien según Steff no se le ha apoyado como se dice. Juan de Dios Pantoja le respondió en redes sociales y Kimberly Loaiza ya fijó su postura. Aunque que Kenia Os quedó salpicada en la polémica, tuvo un gran gesto con la familia Loaiza. Aquí los detalles de la donación.

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