¡Todo listo para el estreno de Matilda, el Musical! Así lo revelaron las protagonistas
Lara Campos está lista para su debut protagonizando Matilda, el Musical. La cantante infantil se dijo feliz por actuar junto a su hermana Gloria Aura.
Lara Campos está lista para su debut protagonizando Matilda, el Musical. Antes de iniciar la función para amigos y familiares, la cantante infantil se dijo feliz, pues en este proyecto participa su hermana Gloria Aura. ¡Ojo a la caracterización de Verónica Jaspeado!