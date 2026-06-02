¡Con holograma de Valentín Elizalde! La familia de ‘El Gallo de Oro’ revela planes de museo y confirman elenco para la nueva gira

A unos meses de que se cumplan veinte años de la trágica muerte de Valentín Elizalde, su familia se reunió en el mausoleo donde descansan sus restos para celebrar una misa en su memoria. La ceremonia se realizó previo al arranque de la gira La Dinastía Elizalde Continúa, que iniciará en Guadalajara. ¡Ojo que Valentina, hija menor de ‘El Gallo de Oro’, se sumará al proyecto que contará con un holograma de Valentín Elizalde!