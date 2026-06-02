Ivonne Montero revela detalles de ‘Madre Mía’, la puesta en escena donde actúa y dirige

Esta mañana nos acompañó Ivonne Montero para contarnos de ‘Madre Mía’, la obra que cuenta la historia de una mujer que decide enfrentar el mundo enfrentándose a sus miedos y a un doloroso despojo. ¿Cómo fue que Ivonne Montero decidió dirigir y actuar en la obra? Checa lo que nos contó Ivonne Montero.