Ivonne Montero revela detalles de ‘Madre Mía’, la puesta en escena donde actúa y dirige
Ivonne Montero nos platicó sobre su trabajo en ‘Madre Mía’ y cómo llegó a ocupar la dirección de la prometedora puesta en escena. ¡No pierdas detalle!
Esta mañana nos acompañó Ivonne Montero para contarnos de ‘Madre Mía’, la obra que cuenta la historia de una mujer que decide enfrentar el mundo enfrentándose a sus miedos y a un doloroso despojo. ¿Cómo fue que Ivonne Montero decidió dirigir y actuar en la obra? Checa lo que nos contó Ivonne Montero.