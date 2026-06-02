¡Fuera! Lancer recibe un fuerte regaño y lo sacan de la clase de la maestra Isabel en MasterChef 24/7
Lo que se vivió en la competencia por el Pin del Chef, el fuerte regaño que se llevó Lancer y la polémica que desató el parche de Carmen. ¡Revive lo mejor de MasterChef 24/7!
La competencia por el Pin del Chef se vivió al máximo y despertó un inesperado temor en Flor. Por otro lado, la chef Isabel regañó a Lancer por gritar en el reto y terminó sacándolo de la clase; Lancer no se arrepintió de su actitud. ¿Tiene la razón? Además, Carmen volvió a encender la polémica al llegar a clase con un vistoso parche. Revive los mejores momentos de MasterChef 24/7 del 1 de junio 2026.