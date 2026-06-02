“Las mujeres también lo hacemos muy mal”, Mariana Seoane alza la voz contra las relaciones tóxicas
Mariana Seoane reveló detalles de “Mala”, un tema que busca hacer conciencia sobre las relaciones tóxicas y alzó la voz contra la violencia en las parejas.
Mariana Seoane negó haber tenido parejas tóxicas o violentas y reveló detalles de su próximo lanzamiento “Mala”, el tema que hablará de la violencia en las relaciones. Además, reveló que planea viajar a Argentina para depositar las cenizas de su madre en su última morada. ¡Aquí los detalles!