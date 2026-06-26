¿Vendieron el rancho de Julián Figueroa? Lo aclara el esposo de Maribel Guardia

Marco Chacón explica por qué un juez en Texas reconoció a la sucesión de Julián Figueroa como heredera dentro de la sucesión testamentaria de Joan Sebastian. Aunque la sucesión de Julián Figueroa sigue representada por Marco Chacón, el abogado explica por qué la impugnación promovida por Imelda Tuñón ha impedido que el proceso concluya. Por otra parte, Marco Chacón fijó su postura sobre los cuestionamientos por la autenticidad del testamento de Julián Figueroa. ¿Qué pasó con el rancho Las Palmas y los gastos de su mantenimiento? Esto contestó el esposo de Maribel Guardia.