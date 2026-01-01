Venga La Alegría | Programa 01 de enero Parte 1 | Espectáculos, cocina, juegos y más diversión
Disfruta del primer programa del año 2026 de Venga La Alegría, donde ya empezamos con toda la actitud para hacerte pasar una mañana increíble.
Tenemos lo mejor del mundo de los espectáculos en Venga La Alegría; Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez podrían escribirle a la cigüeña este año. María León representará a México en un festival de música internacional. Ismael Zhu nos compartió una receta por si ya te aburriste del recalentado; además, es económica y fácil de hacer.