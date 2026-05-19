“La educación pública sí puede ser diferente” y así lo demuestra el plantel Azteca de León Guanajuato
Tras recibir un importante reconocimiento a nivel mundial, el director general de Fundación Azteca explicó que la educación pública sí puede ser de excelencia.
Antonio Domínguez Sagols, director general de Fundación Azteca, compartió que el plantel Azteca de León, Guanajuato, recibió un importante reconocimiento debido a su innovador modelo educativo forjando el talento y el carácter de sus estudiantes, demostrando así que “la educación pública sí puede ser de excelencia si sabemos a dónde ir”.