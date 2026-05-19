“La educación pública sí puede ser diferente” y así lo demuestra el plantel Azteca de León Guanajuato

Antonio Domínguez Sagols, director general de Fundación Azteca, compartió que el plantel Azteca de León, Guanajuato, recibió un importante reconocimiento debido a su innovador modelo educativo forjando el talento y el carácter de sus estudiantes, demostrando así que “la educación pública sí puede ser de excelencia si sabemos a dónde ir”.