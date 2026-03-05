Violeta Isfel defiende a Maribel Guardia y habla de los rumores de su cambio de residencia
Violeta Isfel no duda en defender a Maribel Guardia de la controversia mediática con Imelda Tuñón y se pronuncia sobre la participación de la icónica actriz en Perfume de Gardenia.
Violeta Isfel no duda en defender a Maribel Guardia de la controversia mediática con Imelda Tuñón y se pronuncia sobre la participación de la icónica actriz en Perfume de Gardenia. ¿Será que Maribel está por mudarse a Costa Rica? Esto contó Violeta Isfel.