"¡Ya son trece años que estoy dándole duro!”, Viviann Baeza recibe un reconocimiento a su trayectoria
Viviann Baeza está de manteles largos pues fue reconocida con el galardón de oro que otorga una plaza comercial de la CDMX por su brillante carrera dentro de la música y la televisión. Vivian, quien celebra una trayectoria de 13 años, se dijo feliz por la aceptación que ha tenido “Se Cancela”, su más reciente estreno.